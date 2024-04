Prestation de serment de Diomaye Faye : les félicitations et prières de Barthélémy Dias envers le Président Depuis le 24 mars, il est très attendu et ces faits et gestes sont épiés. Tout le monde, ou presque, a félicité le Président élu, sauf lui. Même si c’est Khalifa Sall qui était son candidat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 10:47 | | 0 commentaire(s)|

Mais annonce Bes Bi, le maire de Dakar Barthélémy Dias l’a quand même fait hier après la prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président.



«C’est avec un profond respect et un grand espoir que nous vous accueillons dans vos nouvelles fonctions. Puissiez-vous guider notre nation avec sagesse, compassion et détermination vers un avenir de prospérité et d’harmonie», a-t-il écrit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook