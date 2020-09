Présumé trafic d'extraits de naissance à des étrangers - Un adjoint au maire au coeur du scandale M.L.Faty qui se dit instituteur et Adjoint au maire de Wandifa a été mis aux arrêts avec des documents compromettants dans son classeur.

Après vérification de son sac, il a été retrouvé dans un classeur , douze (12) extraits de naissance, deux (02) copies d'extrait, cinq (05) copies littérales, deux (02) certificats de décès et deux autres en copies, un extrait des minutes du greffe et une copie de jugement d'inscription, de naissance, relate Source A.



Une ressortissante guinéenne désireuse de rejoindre son apoux au Maroc, H.Bâ, 20 ans, avoue avoir obtenu l'extrait de naissance au Centre Principal de Sakar (Sédhiou), par l'entremise de M.L.F, qui lui a , dit-elle, facilité l'obtention de la Carte nationale d'identité au Commissariat de Grand Yoff.



