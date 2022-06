Présumée escroquerie : Le Dg de « Expert Auto » déféré au parquet

Le directeur général de Expert Auto, Pape Samba Badiane, est dans le dur. Il a été arrêté puis déféré au parquet hier, mardi 14 juin pour escroquerie.



En effet, mentionne Rewmi, des particuliers et responsables des entreprises à qui il aurait vendu des véhicules sans les leur livrer, ont porté plainte avoir avoir déboursé 500 millions de francs CFA.

D’après Libération, qui donne l’information dans son édition de ce mercredi, Pape Samba Badiane n’a pas été longtemps inquiété. Déféré au parquet par la Sûreté urbaine (SU), il n’aura passé, d’après le journal, qu’une journée à la cave du tribunal de Dakar avant de bénéficier d’une liberté provisoire.

C’est presque le même scénario qu’en septembre 2021, rappelle Libération.



Arrêté et placé en garde à vue par la SU, suite à plusieurs plaintes, le patron d’Expert Auto sera relâché sans être déféré au parquet. Depuis lors, ses victimes présumées espèrent que justice sera faite. En vain.



Parmi ses plaignants, le journal cite la Banque agricole, le directeur général de Blackstone, Ibrahima Niasse, et une certaine Astou Kabo. Libération rapporte que Pape Samba Badiane doit à ce trio, respectivement, 154 861 899 F CFA, 166 678 674 F CFA et 29 000 000 F CFA.



La même source rappelle que le juge avait constaté, le 18 février dernier, la faillite de Expert Auto.