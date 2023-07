Preuve accablante : Une 4X4 Dodge de utilisée pour distribuer des cocktails Molotov dans les groupes identifiés, selon l'enquête de la Section de Recherches (SU) Dans une affaire récente, plusieurs individus liés au parti politique Pastef ont été appréhendés et déférés par les autorités. Les noms de Cheikh Diouf, Ngagne Gueye, Abdourahmane Diédhiou alias Bocandé et Baba Sall ont été mentionnés par le journal rapportant l'incident. Selon les informations fournies, une enquête a été lancée et les résultats préliminaires indiquent que ces individus sont accusés d'avoir incendié des bus à Thiaroye et d'avoir commis des actes de vandalisme en saccageant des magasins.



Les éléments de la Section de Recherches (SU) en charge de l'enquête ont également découvert une 4X4 Dodge qui aurait été utilisée pour distribuer des cocktails Molotov dans différents groupes identifiés. Cette preuve est considérée par les enquêteurs comme accablante, car elle relie directement ces individus à des activités violentes.



Selon des sources concordantes, le véhicule appartient à un certain Alassane Sall, qui serait un membre du parti Pastef et résiderait aux États-Unis. Cette information soulève des questions concernant l'implication potentielle du parti dans les actes de violence perpétrés.



Les autorités continuent leur enquête pour déterminer l'ampleur de l'implication du parti Pastef dans ces incidents. Si les liens entre les membres arrêtés et le parti sont établis, cela pourrait avoir des conséquences importantes sur l'image et la réputation du parti politique. De plus, cela pourrait soulever des interrogations sur les méthodes utilisées par certains membres pour exprimer leurs revendications politiques.



Il convient de noter que toute personne accusée d'un crime présumé doit bénéficier d'un procès équitable et de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Les résultats complets de l'enquête devront être présentés devant la justice avant de tirer des conclusions définitives.



En attendant, cette affaire met en évidence la nécessité pour tous les acteurs politiques de promouvoir le dialogue et de résoudre les divergences par des moyens pacifiques. Les actes de violence et de vandalisme ne peuvent jamais être justifiés et nuisent à la démocratie et à la stabilité d'un pays.

