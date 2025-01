Prévalence contraceptive: Diourbel au-dessus de la moyenne nationale 0,15%

Directeur régional de la santé de Diourbel, Dr Mamadou Dieng a annoncé que ses collaborateurs et lui travaillent à relever le taux actuel de prévalence contraceptive de ladite région de 16,6% à 29,9% en 2028.



Dr Dieng a fait cette déclaration à l’occasion d’un Comité régional de Développement (CRD) hier consacré au plan national stratégique de la santé reproductive, de la mortalité maternelle et néonatale et de la nutrition 2024-2028, rapporte L'As.



A l’en croire, la région de Diourbel est au-dessus de la moyenne nationale 0,15%, mais avec une augmentation du taux de prévalence contraceptive, il y aura un impact sur la mortalité afin de mettre à l’abri certaines femmes.