Prière de la Korité 2023 : Serigne Mbaye Thiam souligne l’important le message Cheikh Maki Ibrahima Niass, …

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Venu représenter le président Macky Sall à la prière de la Korité 2023 à l’école Sokhna Mariama Niass, auprès du guide religieux Cheikh Maki Ibrahima Niass, le ministre Serigne Mbaye Thiam , en compagnie de son collègue Pape Malick Ndour, de Pape Demba Bitèye DG de la Sénélec et d’autres personnalités, a saisi l’occasion pour délivrer le message du Chef de l’état Revenant sur le message Cheikh Maki Ibrahima Niass, il a rappelé l’impérieuse nécessité de sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Car comme l’a averti le Guide religieux « les dégâts d’un fauteur de trouble pourraient se retourner contre lui et sa famille… »