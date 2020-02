Prise en charge Maladies cardiovasculaires au Sénégal: 7 milliards de FCfa investis sur les évacuations sanitaires

La prise en charge des maladies cardiovasculaires, une des premières causes de mortalité au Sénégal, connaît des jours meilleurs. A en croire Pr Serigne Abdou Ba, cardiologue, et Pr Mohammadou Ndiaye, spécialiste de la chirurgie cardiaque à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, des économies de 7 milliards de FCfa ont été réalisées sur les évacuations de malades vers l'étranger, depuis 2015.



L'information reprise par le quotidien Le Soleil, a été livrée lors d'une conférence sur le thème : « La cardiologie au Sénégal : état des lieux et perspectives », animée par Pr Serigne Abdou Bâ. Et l'ouverture, en 2015, d'une salle de coronarographie à l’hôpital Aristide Le Dantec a permis au Sénégal d’économiser 7 milliards de Cfa sur les évacuations des malades vers le Maghreb et la France.



« En France, une coronarographie et une angioplastie coûtent au minimum 5 millions de FCfa. Si vous avez 200 malades, cela revient à un milliard », confie le spécialiste dans les colonnes du journal. Il souligne qu’à l’hôpital Le Dantec, la mise en place de la salle de coronarographie a rendu possible la prise en charge médicale de 1500 malades en moins de 5 ans.



« Si ces malades étaient évacués vers l’étranger, les dépenses tourneraient autour de 7 milliards de FCfa », révèle-t-il. Indiquant que le Sénégal compte aujourd'hui, 104 radiologues, soit un spécialiste pour 490.000 habitants.

