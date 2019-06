Prise en charge d’une personne atteinte d’une balle : le maire de Sindian accuse l’hôpital de Ziguinchor de négligence L’affaire défraie la chronique à Ziguinchor, le maire de Sindia, Yankhoba Sagna, a accusé l’hôpital régional de Ziguinchor d’avoir négligé, dans sa prise en charge, Yoro Ahmed Sané, une personne touchée par balle à l’avant-bras.

« Il a été évacué dans cet hôpital depuis deux jours, on a acheté toutes les ordonnances prescrites, mais il n’y a toujours pas eu d’intervention. Cela fait deux jours qu’il garde cette balle en bas de l’épaule. C’est quand même un point névralgique du corps. Je crois que, ne serait-ce que d’un point de vue psychologique, on devait lui enlever cette balle pour le soulager », a dit le maire de Sindian au cours d’un point de presse relayé par la RFM.

Le directeur de l’hôpital, Martial Coly Bopp n’a pas tardé à réagir au cours d’une autre conférence de presse. « Yoro Ahmed Sané a été admis à l’hôpital le 7 juin 2019. Le règlement dit qu’une personne admise en urgence doit être prise en charge dans les 15 minutes, suivant son heure d’arrivée. Il a été pris en charge 10 minutes après son arrivée. Un bilan opératoire a été réalisé et aucun signe mettant sa vie en danger n’a été décelé. Et il a été opéré le 8 juin. Il n’y a eu aucune négligence dans sa prise en charge », a répondu le médecin. En attendant, l’affaire continue de faire grand bruit à Ziguinchor.



