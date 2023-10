Prise en charge de la mère et de l’enfant : L’Usaid Owod met 1 milliard 500 millions dans trois régions Trois directions régionales de la santé ont été dotées de matériels par Usaid Owod d’une valeur d’un milliard cinq millions de nos francs pour prendre en charge les préoccupations de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. La cérémonie de réception a eu lieu le jeudi 19 octobre, au ministère de la Santé et de l’action sociale

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Octobre 2023

Pour améliorer l’offre et la qualité des services de santé dans les régions de Diourbel, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Tambacounda, le projet Usaid Owod a appuyé ces districts sanitaires (Ds) et direction régionale de santé (Drs) en équipements et matériels médicaux pour une valeur de 1 milliard 500 millions à travers le projet cure.



Cette dotation va à l’endroit de la prise en charge de la mère, du nouveau-né, de l’enfant dont le ratio de mortalité maternelle est passé 392 décès/100.000 naissances vivantes (NV) en 2012 à 236/100.000 naissances vivantes en 2017, la mortalité néonatale de 26 à 21 pour 1000 naissances vivantes entre 2012 et 2019 et la mortalité infanto juvénile est passé de 65 à 37 pour 1000 naissances vivantes entre 2012 et 2019.



Pour le directeur général de la santé publique, Dr Barnabé Gningue, qui a présidé la rencontre, l’USAID contribue à la promotion de la santé de la mère et de l’enfant qui fait des bonds en avant.



« Le Sénégal a élaboré et mis en œuvre divers plans et programmes, qui ont permis d’enregistrer d’importants progrès. Des actes forts ont contribué à l’atteinte de ces résultats suscités, parmi lesquels je peux citer la décentralisation de la formation des agents de santé dans les régions;



L’amélioration de la disponibilité des ressources humaines dédiées à la prise en charge de la santé du couple mère enfant par le recrutement dans la fonction publique et la contractualisation de plus de 2000 Sages femmes d’Etat, d’Infirmiers et de médecins, la priorisation de la spécialisation des médecins en gynécologieobstétrique, pédiatrie, anesthésie réanimation en leur octroyant des bourses ».



Et de poursuivre: «la politique intensive d’équipements et logistiques; l’amélioration de la disponibilité des produits et intrants d’importance vitale pour la santé de la mère et de l’enfant, jusqu’au dernier kilomètre; le renforcement des Soins Obstétricaux et Néonatals d’urgence pour une meilleure accessibilité de la prise en charge des complications obstétricales;



L’intensification de la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau clinique et communautaire; le renforcement de la couverture sanitaire universelle avec la gratuité de la césarienne et des soins chez les enfants de moins de 5 ans, ont aussi contribué au progrès notés dans ce défi de prise en charge »



Ces matériels constitués de kits opératoires pour les blocs gynécologiques et les services néonatologie vont contribuer à faire baisser le taux de mortalité dans cette frange de la société.



Il s’y ajoute que l’Usaid Owod a aussi octroyé dans les subventions du financement direct de l’année 2023 une enveloppe de 500 millions alloués aux Drs et aux Ds pour l’achat d’équipement pour l’année fiscale 2023.



Pour Dr. Fatou Ndiaye, Directrice technique adjointe, Bureau de la santé de l’USAID, ce don médical permettra d’améliorer l’offre et la qualité des services dans 58 points de prestations de services dans trois directions régionales de la santé du projet Owod. « A ce don initial, s’ajouteront d’autres équipements médicaux d’ici la fin du projet pour les régions de Sédhiou et Kédougou santé dans l’optique d’améliorer l’offre et les soins de qualité » a-t-elle avancé

