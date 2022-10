Prise en charge des pupilles de la nation: L'Etat a mobilisé 6,330 milliards pour leur prise en charge

L’Etat du Sénégal prend en charge les 1 019 pupilles de la nation, dont 720 sont issus du Joola. Hier, la ministre de la Famille et de la Protection des enfants et l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN) ont remis des kits et subventions aux 81 pupilles dont les 59 ont pris part à la cérémonie avec la présence de leurs parents et tuteurs, du Dg de L’ONPN, Dr Mamadou Saliou Diallo, du général Mamadou Mansour Seck, ambassadeur de bonne volonté, entre autres. Sur cette tribune de l’excellence, la ministre a remis un ordinateur portable et une subvention de 100 000 aux 26 pupilles admis au Bac, soit un taux de 45,61%. Il y a aussi les 17 admis au BFEM représentant 54,83% qui ont reçu un kit scolaire et une subvention de 50 000 de même que les 13 admis au CFEE soit 76,47 %. En plus de cela, les pupilles qui ont une moyenne de 14 et plus, du primaire au lycée, ont reçu également un diplôme d’excellence ainsi que des kits scolaires. Cette cérémonie démontre, selon la tutelle, la place primordiale de l'éducation dans la prise en charge des pupilles .D’autant que c’est l’un des axes majeurs d'intervention de l'Office dans sa mise en œuvre des actions dans le but de garantir aux pupilles une assistance, un suivi psychopédagogique et un développement harmonieux tout au long de leur cursus scolaire.



Restons à la cérémonie pour dire que la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants s’est engagée à être une ambassadrice des pupilles avant de féliciter les récipiendaires ayant réussi aux examens du BAC, du BFEM et du CFEE ainsi que ceux qui se sont illustrés par leurs performances scolaires. A ce jour, 1 019 orphelins ont été déclarés pupilles de la Nation et bénéficient de l'appui psychosocial, éducatif et sanitaire de l'État à travers l'ONPN et ses partenaires. A titre d’illustrations, Dr Fatou Diané Guèye étale les statistiques de cette opération de « 455 bourses d'études et de formation, 412 exonérations scolaires ont été octroyées aux pupilles et 789 pupilles sont enrôlés dans les mutuelles de santé. Sur le plan financier, les pupilles de la Nation perçoivent des allocations mensuelles qui ont connu une évolution significative, passant de 20 000 FCFA en 2012 à 50 000 FCFA depuis 2019.Depuis 2021, cette prise en charge pécuniaire est élargie aux orphelins du Joola non déclarés pupilles de la Nation, à la faveur de la directive du président de la République. Au total, entre 2012 et 2022, l'Etat du Sénégal a mobilisé au moins 6,330 milliards de FCFA pour la prise en charge des pupilles de la Nation.

Avec L'As