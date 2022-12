Prison de Sébikotane : Déthié Fall a rendu visite à Pape Alé Niang

Le mandataire de Yewwi Askan wi aux dernières élections dit avoir trouvé un homme serein, responsable, engagé et suffisamment préparé face à l'épreuve, informe "L'As".



Pour Déthié Fall, PAN ne mérite pas cette injustice eu égard à son engagement aux côtés du peuple sénégalais et à tout ce qu'il a fait pour la défense et la consolidation de la démocratie.



L’opposant lui rend ainsi hommage et demande à tous de rester mobilisés pour sa libération car sa place n'est pas la prison.