Prix Nobel de la paix 2019 : le premier ministre éthiopien clashe Donald Trump Rédigé par Mamadou Mangane le 14 Janvier 2020 à 09:54 La semaine dernière, Donald Trump a laissé entendre que quelqu'un d'autre avait eu le Prix Nobel de la paix à sa place.





En décembre 2019, le prix a été remis au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son rôle dans l’accord de paix et les reformes entre l’Éthiopie et l’Érythrée, une décision jugée injuste par le président américain.



«Je vais vous parler du Prix Nobel de la paix, je vais vous en parler. J’ai conclu un marché, j’ai sauvé un pays, et je viens d’apprendre que le chef de ce pays va recevoir le Prix Nobel de la paix pour avoir sauvé le pays…j’ai empêché une grande guerre, j’en ai empêché deux ou trois », avait déclaré Donald lors d’un rassemblement en Ohio.



Irrité par les propos de M. Trump, le premier ministre éthiopien lui a conseillé d’adresser ses plaintes au comité du Prix Nobel de la paix à Oslo.



«Pour être honnête, je ne suis pas au courant des critères utilisés pour choisir les lauréats du prix, donc la plainte de Trump doit être adressée au Comité du prix Nobel à Oslo et non à l’Ethiopie », a déclaré M. Abiy lors d’un point de presse conjoint avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.



« Je ne travaille pas pour le prix, je travaille pour la paix qui est une chose très importante pour notre région », a-t-il ajouté.



