"Prix Ragnée" du meilleur plus jeune maire du Sénégal: Samba Sall, maire de Dabaly, primé, dédie son trophée à MackySall C’est un maire modèle qui a été honoré ce samedi, au Grand Théâtre de Dakar. Et oui, le patron de la municipalité de Dabaly a été aux anges après sa consécration en tant que meilleur jeune maire de tout le Sénégal. Une distinction qu’il dédie au chef de l’Etat Macky Sall qui est selon lui, l’artisan de cette rayonnante victoire décernée par « Convergence technologique », pour sa 11ème édition. Puisque Samba Sall à qui il est aisé d’attribuer le titre de « roi du Rip » se dit conscient que le mérite revient en réalité à son mentor, chef du Palais et de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Février 2023 à 20:14

Cette consécration du maire Samba Sall ne surprend guère au regard de son engagement aux côtés des populations de sa localité et même celle environnante bien avant qu’il ne soit porté à la tête de la municipalité. C’est sans doute ce que le jury du prix « Ragnée » de convergence technologique a compris pour aller le dénicher au fin fond du Saloum, traversant, ainsi pourtant beaucoup de ses collègues jeunes maires.



Pour juste démontrer que l’édile de Dabaly dans le département de Nioro du rip s’est distingué dans un groupe d’élus locaux pas des moindres. Ce, avec des réalisations tape à l’œil, pour un premier mandat à la tête de la Commune. Ce samedi dans la splendide salle du prestigieux grand théâtre de Dakar, ornée de sous la présence de fortes personnalités et de sommités dans des secteurs d’activité, le maire de Dabaly a reçu une récompense énorme des mains de la Convergence technologique incarnée par M Alioune Mbengue.



Pour cette 11 eme édition placée sous le signe de l’inclusion sociale et solidaire, le jury s’est dit très réjoui de l’apport conséquent « du roi du Rip », comprenez Samba Sall.Et pour cause, dans bien des secteurs tel que celui de la santé, a lui seul, il a pris en charge totalement les femmes enceintes de sa localité, ainsi que la scolarité des élèves du primaire et du préscolaire, en plus du matériel informatique et didactique, pour toute l’année. Il s’y ajoute que, les écoles coraniques son entièrement prises en charges sans compter la réfection et construction d’établissements scolaires parmi lesquels le chantier de l’école primaire de Leyéne.



En effet, pour une aussi importante distinction pour un tout jeune maire, il faudra convaincre du choix porté sur « l’homme de Dabaly ». C’est pourquoi, sur d’autres secteurs, comme l’électrification, ce samedi a été le moment de rappeler qu’il porte les empreintes de l’extension et l’amélioration du réseau électrique de kaba et de Dabaly, l’électrification effective des villages. Qui dit mieux ? Sans doute personne.











