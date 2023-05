Prix des denrées et loyer : Plus de 6000 commerçants récalcitrants convoqués, 2654 plaintes contre les bailleurs !

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal a pris des mesures pour faire baisser les prix de certaines denrées alimentaires. Mais, la réalité sur le terrain est que dans beaucoup de boutiques, les prix sont restés à leur niveau d’antan. Le ministre du Commerce qui faisait face aux députés hier jeudi, a déclaré que l’Etat assure le contrôle, informe iGFM.



Ainsi, il a souligné que 6603 commerçants ont été convoqués, 148 millions d’amende administrées pour pratique de prix illicites et 1137 tonnes de produits saisis. «Nous avons noté un taux d’effectivité de 68%. C’est-à-dire que sur 100 commerces, 68 appliquaient les nouveaux prix et 32% n’appliquent pas», a indiqué Abdou Karim Fofana.



Pour ce qui est de l’application de la mesure de baisse du loyer, 2654 plaintes ont été déposées par les locataires. Parmi elles, 1000 ont été réglées à l’amiable par la commission de Dakar, dit-il.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook