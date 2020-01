Prix des kits de dialyse: Les fournisseurs en action

La polémique sur le "sang vendu" enfle. Les fournisseurs des kits des dialyses s'en mêlent pour, disent-ils, " rétablir la vérité " sur les prix. Dans un document parcouru par "Les Écho"s, les fournisseurs précisent : " Le kit de dialyse est composé de 11 éléments. Son prix d'acquisition par l'État a évolué de 65 000 Fcfa, dans un passé récent, à un montant qui vraie, aujourd'hui, entre 37 000 et 39 000 FCfa ".



Et d'ajouter : " Il ne peut donc aucunement coûter 8 000 FCfa comme allégué, si l'on sait que rien que le rein artificiel, l'un des composants, ne peut coûter ce prix. Contrairement à ce qui est évoqué, le kit coûte beaucoup plus cher dans les pays voisins, avec un prix moyen oscillant entre 42 500 et 100 000 FCfa, hors investissement et maintenance ".



Cela dit, les fournisseurs renseignent que ce sont deux entreprises sénégalaises qui assurent principalement aux hôpitaux l'essentiel des fournitures en kits de dialyse. Il s'agit notamment de Carrefour Médical et Acd. Et cela à la suite d'une procédure d'appel d'offres tout à fait régulière.