Prix des maillots du Sénégal: Rémy Ngono massacre la fédération sénégalaise de football

La Fédération sénégalaise de football (FSF) vient de lancer la guerre contre les acteurs des produits contrefaits de la sélection nationale. Elle a, en effet, fixé un prix pour un maillot original de l’équipe nationale. Pour se l’offrir, il faudra désormais débourser 45 000 F CFA, soit 69 euros. Rémy Ngono a brandi son carton rouge à l’endroit de la fédération sénégalaise de football. La raison ? Le prix exorbitant fixé pour les maillots de l’équipe nationale du Sénégal, relate Rewmi.



Prévue du 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du monde Qatar 2022, s’annonce en grande pompe, mais Sénégalais risquent de mal vivre cet évènement surtout les grands supporters du fait du prix exorbitant des maillots de l’équipe. De l’autre coté c’est l’instance faîtière du football sénégalais qui se fait descendre sur les réseaux sociaux.

La Fédération sénégalaise de Football a fixé le prix du maillot du Sénégal à 45.000 Fcfa Suffisant pour que les Sénégalais s’en prennent à la FSF notamment Rémy Ngono qui se dit être très énervé contre les dirigeants de la fédération sénégalaise de football« , avance-t-il. Rémy Ngono ne comprend pas que les maillots de l’équipe nationale du Sénégal soient vendus à 45.000 Fcfa. « Je préfère parler en Cfa pour que les gens comprennent, lors qu’on sait ce que ça coûte en Afrique. Vous demandez à quelqu’un d’aller les acheter à 45.000 Fcfa alors que des gens vendaient pratiquement les mêmes maillots à 6.000 Fcfa, 12.000 Fcfa », s’offusque-t-il.



« Pourquoi s’engraisser sur le dos des pauvres supporters ? Quand vous regardez sur internet, en France, on me le propose à 19 euros. Comment ça se fait que ça soit plus cher au Sénégal ? Avec cette fédération, on profite de la saison des pluies pour faire des réserves d’eau », fulmine Rémy Ngono