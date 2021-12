Prix francophone de la pharmacie 2020 : Le Pr Daouda Ndiaye de l’Ucad lauréat

Selon un communiqué de presse, ce prix récompense et met en valeur les activités professionnelles et les travaux scientifiques du lauréat. M. Ndiaye a saisi cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour cette distinction. Il n’a pas manqué de rendre hommage à ses défunts parents. Le lauréat a aussi remercié sa famille, ses parents, amis, collègues, le peuple sénégalais et africain pour leur soutien.



« L’école sénégalaise et celle africaine sont aujourd’hui reconnues par les pays francophones du monde entier grâce à cette distinction », a déclaré Pr Daouda Ndiaye non sans saluer le soutien du doyen de la Faculté de médecine de l’Ucad, Pr Abdoulaye Samb.

Source : Le Pr Daouda Ndiaye honoré à Paris. Le chef du service de parasitologie-mycologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie de l’Ucad a reçu ce 15 décembre à Paris, la médaille de lauréat du Prix francophone de la pharmacie 2020. La distinction lui a été décernée par l’Académie française de pharmacie.Source : https://www.lejecos.com/Prix-francophone-de-la-pha...

