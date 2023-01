Procès Adji Sarr-Sonko : unanimes autour de leur leader, les patriotes de Saint-Louis se radicalisent La Coordination départementale du Pastef apporte tout son soutien à son leader Ousmane Sonko, dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr. Les patriotes de Saint-Louis ont fait face à la presse, déclarant qu'ils sont prêts à tout pour défendre leur leader et que rien, ni personne ne l'empêchera de se présenter à la Présidentielle de 2024.

Les différentes entités de la Coordination départementale du Pastef de Saint Louis sont unanimes dans leur position de défendre le président de leur parti. Pour les responsables locaux qui se sont succédé au micro, le contrat social les liant au présent régime est rompu depuis longtemps, vu les nombreux actes antidémocratiques qu'il ne cesse de poser.



“Désormais, il n'y a ni civilité ni déchéance républicaine à vendre à nos adversaires politiques d'en face. Il n'y a ni justice ni droit à quémander à des institutions miséreuses. Par une farouche résistance, nous ferons face pour que Macky Sall ne puisse pas briguer un troisième mandat et que le président Ousmane Sonko ne pas puisse répondre à un quelconque simulacre de procès”, a déclaré Mamadou Mbengue.



A en croire le coordonnateur départemental du Pastef/Saint Louis, rien, ni personne ne pourra empêcher leur candidat de participer à la Présidentielle 2024.



“Que la mouvance présidentielle, les soutiens de Macky Sall et leurs sales besogneux du plan de liquidation judiciaire d’Ousmane Sonko prennent leurs responsabilités, parce qu'ils ne dormiront plus en toute tranquillité, tant qu'ils persisteront dans leur plan diabolique d'élimination du candidat présidentiel favori en 2024”, a crié M. Mbengue.



Pour le porte-parole du jour, tout coup reçu dans leur camp sera rendu proportionnellement. “Nous sommes aussi déterminés que le président Ousmane Sonko. Nous lui assurons que les patriotes de Saint-Louis seront toujours à ses côtés, quelle que soit la situation. D'ailleurs, les patriotes de Ndar ont eux aussi fait leur testament et sont prêts au combat pour la démocratie et le respect de la Constitution”, a soutenu Mamadou Mbengue sous les applaudissements des militants.

