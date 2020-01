Procès Fatoumata Makhtar Ndiaye : la perpétuité requise contre Samba Sow et plus 500 millions d’amende Le procès du présumé meurtrier de l’ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), s’est tenu, hier. Le procureur a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Samba Sow, l’ancien chauffeur de la défunte, accusé de ce meurtre. Samba Sow devra également verser 500 millions à la famille de la défunte. Le juge a condamné les suspicions de l’accusé qui a tenté d’accuser le questeur à l'Assemblée nationale, Awa Niang et le maire de Pikine Abdoulaye Timbod’être les commanditaires de ce meurtre. Le délibéré est attendu le 21 janvier prochain.

