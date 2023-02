Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : Liste des personnes arrêtées à Dakar lors des manifestations

Le nombre de personnes arrêtées jeudi dernier, lors du procès opposant le leader de Pastef, Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang révélé. Les forces de défense et de sécurité ont mis aux arrêts 22 personnes à Dakar. Certains sont venus de Ziguinchor et d’autres de Bignona.



Ainsi, il s’agit de Djibryl Diéme, Toumani Cissé, Ibrahima Camara, Ibrahima Diallo, El Hadj Mbaye, Mamadou Ndiaye, Souleymane Badji, Pape Souboudian Diedhiou, Ameth Diédhiou, Souleymane Dramé, El Hadj Thierno Ndiaye, Tidiane Diatta, Souleymane Camara, Diamba Iradian, Ibrahima Kanté Diémé, Salif Tamba, Youssoupha Amadou Traoré, Sana Diatta, Camil Diédhiou, Abdoulaye Badiane, Samba Sané et Mamina Goudiaby.