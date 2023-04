Procès : Mame Mbaye Niang envoie une assignation à Sonko Alors même qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée, Mame Mbaye Niang veut déjà qu’Ousmane Sonko lui verse les 200 millions de francs Cfa de dommages et intérêts. Selon un de ses avocats, une procédure sera enclenchée dès ce vendredi, dans ce cadre.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

«Demain (ce vendredi), nous allons notifier l'assignation à payer par voie d'huissier à Ousmane Sonko. Et s'il ne paie pas, nous allons saisir sa maison», a déclaré Me Baboucar Cissé, avocat de Mame Mbaye Nang. Ses propos sont rapportés par L’Observateur.



Le leader du parti Pastef a été condamné à 2 mois avec sursis pour diffamation et 200 millions de FCfa de dommages et intérêts. Une condamnation qui n'est pas encore définitive. Car, Mame Mbaye Niang a interjeté appel sur les intérêts civils. Aussi, le procureur de la République qui n'est pas satisfait de la décision du juge, a introduit son recours.



iGFM



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook