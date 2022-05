Procès/ Modou Mboup, mari de Sokhna Astou: « Les sages-femmes ont négligé ma femme » Après un renvoi, le procès de l’affaire Sokhna Astou s’est ouvert ce jeudi 5 mai au tribunal de Louga. Le président du tribunal de flagrant délit a ouvert l’audience vers 9 heures 45 minutes. Les six sages-femmes, les témoins et la famille de la victime ont été appelés à la barre pour la mise en état du dossier.

Modou Mboup, mari de Sokhna Astou, appelé en premier a confirmé sa plainte. Selon lui, les sages-femmes ont négligé sa femme. Ensuite, c’est autour des sages-femmes de répondre aux questions du juge. Amy Seck, la chef de l’équipe du matin, a retracé le film de l’accouchement de Sokhna Astou.



« A son arrivée vers 10 heures, j’ai appelé la gynécologue qui m’a donné des instructions pour prendre en charge Sokhna Astou. Je l’ai consultée et rédigée une ordonnance. Nous avons fait correctement notre travail jusqu’à l’heure de la descente à 22 heures ».



Après le chef de l’équipe du matin, c’est autour des autres sages-femmes de répondre aux questions du juge. Ndeye Fatou Seck et Ngoné Ndiaye ont assuré avoir fait leur travail avec professionnalisme.



Pour l’équipe du soir, c’est la sage-femme Ndeye Khady Diop, cheffe d’équipe, qui a été attraite à la barre. Cette dernière a nié les faits.





