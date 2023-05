Procès Sonko: Dr Alfousseyni Gaye explique médicalement les raisons de la présence du sperme

Dr Alfousseyni Gaye, gynécologue qui a établi le certificat médical de Adji Sarr, accusatrice du leader de Pastef de viols répétés et de menaces de mort. Dr Gaye explique médicalement les raisons de la présence du sperme dans le vagin d’Adji Sarr.



Mais, il affirme avoir prélevé des « sécrétions vaginales sur Adji Sarr qui après analyse se sont révélées être des spermatozoïdes. Et d’après le protocole en vigueur, il a prescrit la pilule du lendemain.



Me El Hadi Diouf demande au Dr Gaye si le certificat médical blanchit Ousmane Sonko et si le test ADN était il nécessaire? A ces questions, Dr Gaye a répondu Non!