Procès de Bah Diakhaté et Imam Ndao: Me Amadou Sall a qualifié le verdict, de «cruel»

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juin 2024 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict du procès de Bah Diakhaté et Imam Ndao n'a été du goût de leur avocat, Me El Hadji Amadou Sall,. Pour lui, c’est le verdict le plus cruel qui peut exister pour son client Bah Diakhaté. La peine semble banale, mais quand on fait appel et avant que l'appel ne soit examiné, les 3 mois seront expirés, a-t-il expliqué. Selon toujours Me Sall, Ousmane Sonko pense être le mentor ou le président de la République. Mais, dit-il, « la justice vient de lui dire que ce n'est pas possible, vous n'êtes qu'un Premier ministre. Le Premier ministre est important et personne ne le conteste, mais il n'a pas la prétention d'être un Président ou d'exercer une dyarchie au sommet de l'Etat ».



D'après "Le Témoin", la robe noire souligne que le fait de dire que le Premier ministre a dit qu'il va criminaliser l’homosexualité et qu'il ne l’a pas fait, ne peut être jugé comme une diffusion de fausses nouvelles. Le conseiller de Bah Diakhaté pense qu’aucun propos de son client n'a été inventé. Il estime que Bah Diakhaté n'a commis absolument aucun délit. C'est pour cette raison qu’il va probablement faire appel. Le substitut du procureur avait requis 6 mois de prison ferme contre l’activiste républicain Bah Diakhaté. Le maître des poursuites avait également demandé une amende de 100 mille francs Cfa contre les deux prévenus.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook