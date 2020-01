Procès de Fatoumata Macktar Ndiaye : L’ex fiancée de Samba Sow très perturbée devant le juge

Les témoignages et renseignements sur le dossier de l’assassinat de l’ex vice présidente du CESE vont bon train dans la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Suite aux renseignements fournis par les enfants de la défunte Fatoumata Macktar Ndiaye, place à Benda, l’ex fiancée de Samba Sow.



Le procès tant attendu par les proches de Fatoumatou Makhtar Ndiaye, tuée le 19 novembre 2016 se poursuit. Son chauffeur Samba Sow, principal suspect dans ce meurtre est désavoué par les enfants de la défunte à la barre. Suite à leurs allégations qui enfoncent le prévenu, le juge a appelé Benda. A voir le comportement de l’ex fiancée de Samba Sow, l’on voit clairement qu’elle est perturbée. A peine attraite à la barre, la jeune fille devient muette. Comme seule réponse sur la question du déroulement des faits, Benda répond qu’elle a entendu le drame à travers des rumeurs.



En ce qui concerne sa relation avec son ex copain, Benda dixit « ma relation avec Samba Sow a duré 3 ans. Il m’avait présenté à sa patronne et quelques membres de sa famille. Le 26 novembre était fixé la date de mon mariage avec Samba Sow. Six jours avant, il devait amener la dote ». Mais, conclut elle, « nous avons rompu suite à ce drame ».

