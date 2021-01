Procès de l’Affaire Hiba Thiam : Deux relaxes, des peines fermes et un sursis

L’affaire Hiba Thiam a été vidée ce mercredi 27 janvier 2021. Les juges de la troisième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar ont relaxé Louty Bâ et Amadou Niane.



Le policier Lamine Diédhiou a écopé de six mois assortis du sursis pour corruption passive. Dame Amar, Pape Diadia Tall, Alya Bakir, Fatima Jacqueline Rigal et Pape Ndiogou Bassène dit «Nekh» sont condamnés à six mois ferme pour détention de drogue et non assistance à personne en danger.



D'après le Soleil, les cinq doivent allouer la somme de 50 millions de FCFA à la famille de Hiba Thiam décédée dans la nuit du 3 au 4 avril 2020 lors d’une soirée privée dans un appartement aux Almadies.





