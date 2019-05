Procès des Thiantacounes : le verdict renvoyé à lundi Le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, seront finalement fixés sur leur sort, lundi prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qu’a décidé le juge Thierno Niang, ce lundi, après la réplique des avocats de la défense et de la partie civile, selon le RFM. A signaler que le procureur de Mbour a réitéré la peine à perpétuité contre Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés pour le meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow.

S’il est condamné par contumace, le guide des Thiantacounes ne pourra pas faire appel de cette décision.



