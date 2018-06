Procès en appel : Les partisans de Khalifa Sall improvise un meeting à l’audience

8h 55 mn : Khalifa Sall est arrivé dans la salle d’audience, tout de blanc vêtu comme d’habitude dans son boubou traditionnel. Depuis le box des accusés et sourire aux lèvres, il lève les mains en direction de l’assistance qui entonne en chœur : « Khalifa président ; Khalifa Sall c’est toi qui empêche le président Macky Sall et Tanor Dieng de dormir ; Khalifa Sall tu es notre marabout, on ne t’abandonnera jamais ». « On est prêt à abandonner la politique sans Khalifa Sall », chantent-ils, pendant que certains d’entre eux qui se sont levés de leurs sièges, marquent quelques pas de danse.



Ce malgré, malgré le nombre pléthorique des forces de l’ordre dans la salle. A vrai dire, les militants, amis, sympathisant, et parents du premier magistrat de la ville de Dakar ont créé une ambiance de meeting dans la salle d’audience, en attendant l’arrivée du juge Kandji et sa Cour.











Kady FATY, leral.net