Procès en appel Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : une tension palpable Ce lundi 17 avril, le dossier de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko sera appelé devant la barre de la Cour d’appel de Dakar. Sauf report. Mais déjà la tension est palpable, après le verdict du 30 mars dernier qui a condamné le leader de Pastef à deux mois avec sursis et à payer 200 millions à la partie civile à titre de dommages et intérêts.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2023

Le leader de Pastef échappait ainsi à une inéligibilité redoutée. Mais le ministre du Tourisme et le parquet avaient interjeté appel, ce qui pourrait rebattre les cartes. D’ailleurs, les avocats de la défense qui nourrissent des craintes quant à l’éligibilité de Sonko avaient fait une sortie pour fustiger la démarche du procureur de la République.



« Nous avons très vite compris que la position de principe du Parquet, qui relève appel d’une décision qui oppose deux privés, était simplement pour essayer d’écarter quelqu’un de la course (à la Présidentielle) parce que l’appel de la partie civile, Mame Mbaye Niang, ne peut porter que sur ses intérêts civils. Seul l’appel du Parquet peut remettre en cause les dispositions pénales du jugement. Cela résulte des dispositions de l’article 503 du Code de procédure pénale », avait déclaré Me Bamba Cissé, lors de la conférence de presse du pool des avocats.



Et pour ne rien arranger, l’audience en appel a été fixée en toute urgence et sauf changement de dernière minute, comme l’avait écrit Bés bi, c’est le président de la Cour d’appel lui-même, Amady Diouf, qui devrait siéger. Problème : ce dernier, en qualité de procureur, avait déjà été concerné par le même dossier et celui opposant Sonko à Adji Sarr.



Quoi qu’il en soit, il faut noter que les tensions sont palpables, puisque tous les procès de Ousmane Sonko qui ont eu lieu jusque-là ont été émaillés de scènes de violences et de pillages.



D’ailleurs, pour parer à toute éventualité, les autorités administratives ont publié des arrêtés interdisant la vente de carburant en vrac à partir de ce samedi et jusqu’au mardi, mais aussi la circulation des motos le jour de l’audience. Une habitude pour le gouverneur de Dakar qui prend de telles décisions, à chaque fois que le leader du Pastef est convoqué au tribunal ou qu’une manifestation de Yewwi askanwi est projetée.

Emedia



