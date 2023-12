Procès imminent pour l'affaire Ndiaga Diouf/Barth: Boycott du Maire de Dakar devant la Cour Suprême

Douze ans plus tard, l'affaire impliquant Ndiaga Diouf et Barthelemy Dias refait surface alors que la Cour Suprême doit se prononcer le 22 décembre sur la décision de la Cour d'appel ayant condamné Barth à 5 ans de prison, dont 6 mois ferme assortis d'une amende.



En refusant de se présenter devant la Cour Suprême, le Maire de Dakar déclare qu'il n'a pas l'intention de verser une amende à la famille de son agresseur, affirmant catégoriquement : "Rien ne peut me faire perdre ma fonction de Maire." Ces déclarations ont été faites lors d'une conférence de presse à la mairie, en présence des reporters de Leral, cet après-midi.