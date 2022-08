Prochaine équipe du HCCT: Le 4 septembre prochain est la date d’élection retenue

D'après "L’Observateur", le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a informé que le Chef de l’Etat va compléter la liste ,en désignant 70 hauts conseillers parmi les membres de la société civile, les organisations socio-professionnelles et diverses catégories de la société.



Le Haut Conseil des collectivités territoriales, dirigé actuellement par Aminata Mbengue Ndiaye, participe au suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques de décentralisation, de développement et d’aménagement du territoire.



A retenir, le mandat des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) de la République a pris fin depuis avril 2021.