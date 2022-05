Procureur près le Tribunal de Grande instance de Thiès : « On accorde un intérêt particulier à ce drame impliquant des bébés »

Le Procureur près le Tribunal de Grande instance de Thiès, qui s'est autosaisi du dossier, suite aux décès de 11 bébés au service Pédiatrie de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, promet que l’affaire sera élucidée et les responsabilités, situées.



Abdoulaye Ba a révélé ce jeudi, que les enquêtes menées par la Police sont en cours et que "6 personnes sont déjà entendues dans cette affaire.



La Justice, indique-t-il, fera bien son travail. « On accorde un intérêt particulier à ce drame. La justice sera implacable avec toute personne dont la responsabilité serait engagée », a-t-il dit, en attendant que l'enquête soit bouclée.





Ousmane Wade