Production de passeports biométriques : Fuerteventura accueille une équipe mobile du Consulat Général du Sénégal á Madrid L’Association des Sénégalais de Fuerteventura (Asef) ; porte à la connaissance de toute la communauté qu’une équipe mobile du Consulat Général du Sénégal à Madrid déplacera du 22 au 23 Juillet 2021 une partie de ses services à Fuerteventura.

Deux jours durant, les sénégalais vont pouvoir accomplir certaines formalités administratives à moindre coût dans un délai record.

L’équipe mobile sera à Puerto del Rosario sise Palacio De Los Congresos (Bureau de vote dernières élections) de 8H 30 à 19H.



Dossiers á fournir :

A – Adulte (A Partir De 18 Ans Revolus)

1- 1- Nouvelle Demande :

 Carte nationale d’identité biométrique CEDEAO ;

 Trente-deux (32) euros de quittance.

 Exceptionnellement les anciennes cartes d’identité et cartes électeurs seront acceptées pour la circonstance.

 Par contre l’extrait de naissance ne sera pas accepté pour la délivrance.



2- Renouvellement Passeport Expire:

Photocopie du passeport expiré ;

 Carte nationale d’identité biométrique CEDEAO ;

 Quittance de trente-deux (32) euros.



3- Renouvellement Passeport Perdu:

 Photocopie passeport perdu ;

 Photocopie carte d’identité CEDEAO ;

 Certificat de perte délivré par la Police locale ;

 Quittance de trente-deux (32) euros.



4- Renouvellement Passeport Deteriore :

 Passeport détérioré plus photocopie dudit passeport ;

 Photocopie carte d’identité CEDEAO ;

 Quittance de trente-deux (32) euros.



B- Mineurs (Moins De 18 Ans) :

1- 1- Nouvelle Demande:

 Extrait d’acte de naissance de l’intéressé (e) de moins d’un an ou carte d’identité CEDEAO du mineur ;

 Quittance de trente-deux (32) euros ;

 Autorisation parentale dûment signée par la personne légalement responsable (présence obligatoire de celui-ci) de l’enfant ;

 Photocopie carte d’identité CEDEAO ou passeport en cours de validité de la personne légalement responsable du mineur.



Renouvellement Passeport.

 Photocopie du passeport à renouveler ;

 Extrait d’acte de naissance du mineur datant de moins d’un an ou sa carte d’identité CEDEAO ;

 Quittance de trente-deux (32) euros ;

 Autorisation parentale dûment signée par la personne légalement responsable de l’enfant (présence obligatoire de celui-ci) ;

 Photocopie carte d’identité CEDEAO ou passeport en cours de validité de la personne légalement responsable du mineur.



Cette opération se déroule dans un contexte de pandémie lié á la covid 19 ainsi, l’Asef invite ses membres au respect des mesures barrières et des dispositions pratiques prises á cet effet.



Enfin, l’Association des Sénégalais de Fuerteventura (Asef) remercie le Consul Général et ses collaborateurs pour cette excellente initiative en faveur de nos compatriotes.

Momar Dieng Diop Président de l’Asef.



