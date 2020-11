Production et commercialisation de k'arachide: vers un record de 1, 8 de tonnes, le kg à 250 F CFA Le monde rural est fixé. Saisi pour arbitrage, le chef de l’État, Macky Sall, a décidé. Le prix du kilogramme d’arachide est fixé à 250 F CFA, soit une hausse de 40 F CFA, par rapport à celui de l’année dernière, 210 F CFA. D’ailleurs, la campagne de commercialisation s’ouvre le 23 novembre prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020

Ce sont là les mesures prises par le chef de l’État, Macky Sall, et annoncées par le ministre de l’Agriculture, Pr Moussa Baldé.



Une décision qui fait suite aux recommandations et conclusions de la réunion du Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA).



Il y a un mois, le Directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), Modou Diagne Fada, se déclarait favorable à une hausse du prix de l’arachide, lors d’une tournée à Ziguinchor.



