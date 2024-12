Production pétrolière à Sangomar : des résultats toujours prometteurs enregistrés en novembre, selon le ministère du Pétrole Le Soleil Digital rapporte que la production et la commercialisation des barils de pétrole sur le champ de Sangomar se poursuivent à un rythme soutenu. Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère du Pétrole et des Énergies a dévoilé les chiffres relatifs à la production et aux ventes pour le mois de novembre 2024.

Selon les données fournies, la production totale du site s’est établie à 2,94 millions de barils de pétrole brut pour le mois de novembre. De cette production, trois cargaisons représentant un volume global de 2,89 millions de barils ont été commercialisées sur le marché international.



Le ministère souligne également que la production annuelle pour 2024 est en passe d’atteindre un niveau record, estimé entre 15 et 16 millions de barils, soit bien au-dessus de l’objectif initial fixé à 11,7 millions de barils. Jusqu’au 1er décembre 2024, le champ pétrolier de Sangomar a déjà produit 14 millions de barils, confirmant ainsi cette performance exceptionnelle.



Autre point marquant : l’ensemble des puits de production a été mis en service à la fin du mois de novembre, ce qui permettra d’atteindre l’objectif d’une extraction quotidienne de 100 000 barils de pétrole.



Ces résultats illustrent une dynamique positive pour le secteur pétrolier sénégalais et ouvrent la voie à des perspectives prometteuses pour l’économie nationale.



