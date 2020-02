Professeur Ngouba Mboup : « Nafi Ngom Keïta est protégée par une double immunité » La plainte servie par les avocats du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar contre Pape Alé Niang, l’auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’, Mody Niang qui a préfacé le livre et Nafi Ngom Keïta, ancienne présidente de l’Ofnac ; a peu de chance de prospérer, du moins concernant l’ancienne patronne de l’Ofnac. C’est, en effet, ce qu’a laissé entendre le professeur de droit, Ngouda Mboup.

« Nafi Ngom Keïta est protégée par une double immunité. Elle est fonctionnaire, inspectrice générale d’Etat et ancienne présidente de l’Ofnac », a-t-il dit sur la Rfm. Et de poursuivre, « il y a une loi qui dit que les membres de l’Ofnac ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni emprisonnés dans le cadre de l’exercice de leur mission, c’est-à-dire les rapports qu’ils rendent ».

Toutefois, concernant Pape Alé Niang et Mody Niang, Ngouda Mboup explique que « tout citoyen a le droit d’exploiter des rapports publics, dès l’instant qu’ils sont tombés dans l’espace public ». Mais, admet-il, « tout citoyen qui se sent diffamé, a également le droit de porter plainte ».



