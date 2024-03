Programme d’entreprenariat : La Fondation Tony Elumelu annonce les bénéficiaires de la 10ème cohorte

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2024





Depuis sa création en 2010, la Fondation Tony Elumelu a été le pionnier d'une approche innovante de l'ensemencement, de la capacitation et de la mise en réseau des jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique. S'inspirant directement du parcours entrepreneurial du fondateur Tony Elumelu, la Fondation démocratise la chance, diffuse les opportunités, dans une approche agnostique du secteur, et a développé une infrastructure sur mesure qui atteint tous les pays d'Afrique. La Fondation est guidée par la philosophie de notre fondateur de l'africapitalisme, qui préconise que le secteur privé, en particulier les entrepreneurs, joue un rôle central dans le développement de l'Afrique.



S'appuyant sur son partenariat existant avec l'Agence de développement de la ville de Sèmè, la Fondation Tony Elumelu financera 100 jeunes entrepreneurs supplémentaires de la République du Bénin en 2024.



« Alors que nous célébrons une décennie d'impact, je suis extrêmement fier de l'incroyable voyage que nous avons entrepris. Nos entrepreneurs représentent la force motrice de la transformation économique de l'Afrique, et leur résilience, leur détermination et leur innovation continuent de nous inspirer tous. L'avenir de notre continent est meilleur grâce à leurs efforts », a déclaré Tony O. Elumelu



Dans le cadre de l'engagement de la Fondation Tony Elumelu à soutenir les jeunes Africains, les opportunités suivantes sont actuellement ouvertes aux candidatures de jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique sur



- Women Entrepreneurship For Africa (WE4A), un partenariat entre l'Union européenne, la GIZ et TEF



- Programme d'entrepreneuriat Aguka, un partenariat entre le Pnud et Tef au Rwanda



Les entrepreneurs africains sont encouragés à postuler à ces initiatives pour recevoir une formation, un mentorat, un accès aux réseaux et un financement.



La Fondation Tony Elumelu est la principale philanthropie qui autonomise une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, favorise l'éradication de la pauvreté, catalyse la création d'emplois dans les 54 pays africains et renforce l'autonomisation économique des femmes. Depuis le lancement du programme d'entrepreneuriat Tef en 2015, la Fondation a donné accès à plus de 1,5 million de jeunes Africains sur son hub numérique, TefConnect, et a déboursé plus de 100 millions de dollars américains en financement direct à 20 000 jeunes femmes et hommes africains, qui ont collectivement créé plus de 400 000 emplois directs et indirects.



Adou FAYE Selon un communiqué de presse, cette nouvelle cohorte porte à 20 000, le nombre de jeunes entrepreneurs africains qui ont reçu un financement, un mentorat et un soutien au renforcement des capacités de la Fondation, le double de l'engagement initial. «La Fondation Tony Elumelu a décaissé 100 000 000 USD directement aux jeunes entrepreneurs africains, qui ont créé plus de 400 000 emplois directs et indirects, contribuant de manière significative à la croissance économique et au développement de l'Afrique. 45 % de ces bénéficiaires sont des femmes, réitérant l'engagement de la Fondation en faveur de l'inclusion et de l'équité de genre », renseigne la Tef.





Source : La Fondation Tony Elumelu (Tef), la principale organisation philanthropique qui autonomise les jeunes entrepreneurs africains des 54 pays africains, a annoncé les entrepreneurs qui ont réussi dans sa dixième sélection pour le programme d'entrepreneuriat de la Tef.Source : https://www.lejecos.com/Programme-d-entreprenariat...

