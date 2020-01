Programme des100 000 logements : plus de 113 000 inscrits en 10 jours Le moins que l’on puisse c’est que l’engouement est réel pour le programme des 100 000 logements sociaux lancé par l’Etat du Sénégal. Et pour preuve, 10 jours après le lancement du programme, l’offre est déjà dépassée par a demande avec plus 113 000 demandes enregistrées, selon un pointage du ministère en charge du logement, fait le 2 janvier dernier.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 12:47 | | 1 commentaire(s)|

Toutefois, plus de 14 000 dossiers ont été déclarés inéligibles, parce que ne répondant pas aux critères selon la même source. La région de Dakar a enregistré le plus fort taux de demandes, suivie de ThièS. Les opérations d’enregistrement se poursuivent, toutefois, et un point devrait être fait lors du conseil présidentiel sur le logement qui présidé par le chef de l’Etat le 16 janvier prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos