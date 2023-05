Projet de construction de l’autoroute Dakar Tivaouane : « un marché de 300 milliards convoité par un courtier ivoirien des routes», Mamadou L. Diallo

Mamadou Lamine Diallo n’y va pas par quatre chemins dans l’intitulé de son texte il fait révélation de taille «Ila Tivaouane un marché de 300 milliards convoité par un coutier ivoirien des routes». Dans cette optique il revient à la charge et précise que BBy aurait refusé sa demande de commission d’enquête parlementaire sur le building administratif Mamadou Dia au motif qu’elle ne voit pas où est le problème, y compris l’incendie heureusement maitrisé.





Le parlementaire fait savoir qu’il faut éviter ce qu’il appelle le même scénario pour Ila Tivaouane «le marché donné à un courtier qui va sous-traiter le marché. Latif, le brillant journaliste d’enquête mis à la retraite par Macky Sall a défendu son courtier au Sénégal».



En ce qui concerne le fameux architecte de la Cote d’Ivoire, l’économiste de formation donne plus de détails «Dans le cas de Ila Tivaouane, celui qui est en pole position, soutenu par la famille FayeSall est certes un architecte reconnu en côte d’Ivoire .Un coutier bien connu dans le domaine des routes.



Dans les salons ivoiriens, il se dit qu’il est ami à Vinci et Satom. De là à penser qu’il va sous-traiter à ces sociétés françaises, le pas est franchi. Je dirai que la probabilité est proche de 100 pour Cent. Je le vois mal sous-traiter le marché à une entreprise sénégalaise ou chinoise du Sénégal. Ce serait donner un coup de fouet au Forum Civil de Birahim Seck».



Il ne lâche pas prise et pose le débat de la préférence nationale en soulignant qu’En vérité, Ila Tivaouane est à la portée des entreprises sénégalaises du BTP, quitte à créer un consortium avant de préciser «300 milliards, c’est à la portée des entreprises sénégalaises»

Tribune