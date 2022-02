Projet vaccinopole « Madiba » : l’Allemagne appuie le Sénégal à hauteur de 20 millions d’euros pour l’atteinte d’une souveraineté vaccinale.

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal, le Dr Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne, a visité ce mardi 22 février, le site du projet MADIBA, un projet de vaccinopole situé à Diamniadio.

La cérémonie de bienvenue présidée par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott s’est déroulée en deux temps. Une visite du chantier suivi des allocutions des parties prenantes. Ce qui a été le lieu pour le ministre Hott de rappeler les objectifs dudit projet, notamment la production à terme de 300 millions de doses de vaccins par an (vaccins anti-Covid, avec une extension possible à la production d'autres types de vaccins).

Le coût global dudit projet est estimé à 200 millions de dollars US (plus de 114 milliards FCFA)

L’usine de production actuellement en cours de construction est au coeur du site qui s’étend sur 3,3 hectares.

Dans le même sillage, le président de l’Institut pasteur de Dakar, le Docteur Amadou Sall, a annoncé une collaboration avec le laboratoire BioNTech prévue bientôt, « dans la perspective d’atteindre une autonomie vaccinale au Sénégal et de contribuer à hauteur de 60% de la production locale à l’horizon 2040 qui est à l’heure actuelle de 1%.

La production de 50 millions de doses est prévue dès la fin de cette année... avec 200 personnes qui vont travailler dans ce hangar. »

« Ce projet concerne toute l’Afrique et permettra à l’avenir, d’anticiper dans certaines situations telles que les pandémies », conclura-t-il.

