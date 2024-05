Promesses, «confusion de rôles»… Thierno Bocoum appelle Diomaye et Sonko à se ressaisir

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2024 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

C’est une alerte de Thierno Bocoum aux nouvelles autorités. Dans une note, le leader de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir) écrit : «Attention à ne pas s’embourber dans la zone de confort de l’Etat de grâce. Des promesses non respectées, des délais dépassés, une confusion de rôles… Et tout est assumé et justifié par ‘’ils viennent d’arriver’’. Comme si s’installer fraîchement devant un volant permet au conducteur de violer allègrement les règles du code de la route».



D'aprés Bes Bi, à Diomaye et Sonko, l’ancien député rappelle : «Vos promesses fermes du ‘’projet’’ ont suscité beaucoup d’espoir et occasionné des sacrifices. Ne l’oubliez jamais ! Vous ne devez pas vous inscrire dans une logique de ‘’matéisme’’».



Pour Thierno Bocoum, «la rupture c’est maintenant pour ce qui a été promis et faisable maintenant. Pas d’attente sur des promesses fermes dont la réalisation est à votre portée». Il conclut : «Ressaisissez-vous !

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook