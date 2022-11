Promesses oubliées de Macky et Abdoulaye Saydou Sow : les jeunes de BBY de Katakél et Malem Hodar menacent de claquer la porte… Très en colère contre le président Macky Sall et son ministre Abdoulaye Seydou Sow, les jeunes de la coalition présidentielle de Kaffrine notamment de l’arrondissement de Katakel et du département de Malem Hodar, ont battu le macadam. Tout ce qu’ils disent vouloir, c’est le respect des engagements pris par le chef de l’Etat Macky Sall et le ministre de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow pour donner un nouveau souffle à ces deux localités. Des engagements pour la réalisation d’infrastructures routières, sanitaires mais également l’emploi des jeunes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Novembre 2022 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce sont les jeunes de Benno section Katakel qui se lancent d’emblée sur la piste de danse pour déverser leur colère sur « le ministre de l’Urbanisme qui leur aurait promis la lune sur un plateau d’or depuis qu’il a commencé à se mêler de la chose politique dans la zone, depuis sa nomination en tant que ministre ».



A Ndanda où ils se sont réunis pour « fustiger le comportement irresponsable à la limite même irrespectueux du Ministre Abdoulaye Saydou Sow qui devait aujourd’hui fédérer toutes les forces vives pour faire de KAFFRINE, la belle ville au cœur du Sénégal ». Ils ont déploré le fait que le maire de Kaffrine « ait préféré bloquer les jeunes ambitieux, engagés, qui mouillent le maillot à la base ».



Cependant, selon le porte-parole du jour Mouhamadou Bamba Diop, au lieu d’en être reconnaissant, le ministre s’est permis de « récompenser des gens inactifs qui ne savent que comploter pour écarter des rivaux politiques ». Par contre, au-delà de cette remarque, ces jeunes ont mis un grand accent sur les promesses non tenues du régime Sall à travers son ministre.



En effet, d’après Aliou Mbaye, responsable politique dans la localité, il leur a été promis de réaliser des infrastructures routières, sanitaires pour relancer la zone sans compter les promesses faites dans le volet de l’emploi des jeunes. Hélas, rien n’a été fait depuis…



« Les 5 communes de l’arrondissement de Katakel souffrent de tous les maux. La route Nganda-Medinatoul Salam 2, la route de Taïba et la route de Katakel - Keur Malick Ndiaye prolongée, la route de Diamagadio-Ngayène Sabakh,prolongée vers la Gambie aussi, la route Nganda-Touba Saloum, le pont de Ndiaw Bambaly etc deviennent de véritables calvaires pour les populations et Mr le Ministre Abdoulaye Saydou Sow ne cesse de se vanter des réalisations de l’État en a plus finir sans poser des actes concrets » a lancé Aliou Mbaye.



Dans son exposé, il rappelle à Abdoulaye Saydou Sow ses déclarations selon lesquelles, son seul adversaire est le sousdéveloppement de la région de Kaffrine alors que selon les jeunes, la pauvreté et la famine menacent beaucoup de familles actuellement à Kaffrine.



Concernant l’emploi, la section de Bby de Katakél déplore le fait qu’un grand nombre de jeunes diplômés sont restés dans les maisons parce que lésés dans le recrutement du programme Xeuyou Ndawñi. Conséquence, ils mènent difficilement leur vie avec désespoir. Pour finir, ces jeunes très remontés contre Laye Sow menacent de durcir le ton: « nous n’écartons pas de sanctionner la liste Benno Book Yakaar dans les prochaines échéances électorales de 2024 si la situation n’est pas décantée et que les autorités visées dans cette déclaration n’acceptent pas de remédier à cette situation chaotique ».



Même son de cloche dans le département de Malem Hodar où les jeunes de la mouvance présidentielle, toutes griffes dehors dénoncent les mêmes manquements du régime en place.



Le bitumage du tronçon Malem Hodar-Darou Miname en passant par Ndioum Nguaith, celui de Kaffrine-Delby sont des doléances étalées. Il s’y ajoute, le bitumage de la piste de production de Malem-Paffa en passant par Touba Nguéyene, fait également partie des revendications sans oublier selon le porte-parole, Ibrahima Ndao, la nécessité de l’électrification des chefs-lieux de commune que sont Ndioum, Ngainth et Dianke Souf.

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook