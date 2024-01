Promotion/Oumra: Des Sénégalais d’Italie ruent vers la Mecque

« Le Témoin » quotidien vous file une information surréaliste qui dépasse l’entendement. Une compagnie aérienne saoudienne a lancé depuis deux semaines des offres promotionnelles défiant toute concurrence mondiale. Il s’agit de très bas tarifs inédits fixés à 100 euros soit 65.500 cfa pour un billet Aller/Retour Venise-Médine ou Italie-Arabie Saoudite. Oui vous avez bien lu, 65.500 cfa !



De bouche à oreille, des centaines de Sénégalais vivant en Italie se sont rués vers La Mecque pour y effectuer la Oumra ou petit pèlerinage. Les uns sont déjà arrivés depuis le 22 décembre 2023 ; les autres s’apprêtent à partir puisque cinq vols sont programmés chaque jour à l’aéroport de Venise, une ville italienne.



En dehors des modou-modous d’Italie, d’autres compatriotes vivant en France, Espagne, Allemagne etc. ont « déserté » leurs lieux de travail sur fond de repos médical ou congés arrangés pour pouvoir aller à La Mecque. Dans les flux de départs, des Maliens, Nigérians, Gambiens, Marocains, Algériens, Ghanéens etc. ont profité, eux aussi, de ces tarifs « miskine » (nécessiteux) pour rallier massivement les Lieux Saints de l’Islam. En poussant sa curiosité, « Le Témoin » reste convaincu que derrière cette offre promotionnelle se cache une sorte Zakat ou Aumône légale que s’acquitte la compagnie aérienne. Ou alors une promotion touristique permettant aux Italiens et autres Européens de découvrir les merveilles de l’Arabie Saoudite.



LeTémoin