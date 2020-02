Propagande, vidéos, publicités… : La communauté layenne condamne et se démarque de la "secte satanique" de Seyda Zamane Dans un communiqué rendu public, ‘’la communauté Ahlouhahi, des Layennes, condamne la secte de Seyda Zamane, qui, à travers des vidéos, publicités et conférences, utilise des chants religieux layennes, pour faire sa propagande. Voici le communiqué.

"Sur des vidéos partagées dernièrement sur les réseaux sociaux, on peut voir une sorte de secte dirigée par une femme, qui se reclame "Seyda Zamâne" (Maîtresse de cette Époque) utiliser à tort des chants religieux propres à la Communauté Ahloulahi lors de leur cérémonie.



Cela constitue une violation grave à l'honorabilité et une atteinte à la moralité de la communauté Layène reconnue pour la sainteté de ses pratiques religieuses.



L'association Vision 129 qui regroupe les petit-fils de Seydina Limamou Lahi (asws) dénonce vigoureusement cette agression et informe que la Communauté Ahloulahi se démarque de cette secte et de ses activités.



Elle condamne jusqu'à la dernière énergie la participation, de près ou de loin, de toute personne qui se réclame disciple du saint-maitre, dans ces manifestions d'ordre satanique. La communauté Ahloulahi a toujours eu une seule ligne de conduite tracée par le saint-maitre Seydina Limamou Lahi (asws) et qui est de vouer un culte exclusif à Allah et de suivre les recommandations de son Prophète.



À sa suite, cette ligne de conduite fut perpétuée par chacun de ses khalifes, de Seydina Issa Rohoulahi Lahi (asws) à Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Lahi.



Nous prenons l'opinion à temoin, car la prochaine fois que pareille chose se répétera, nous userons de méthodes plus draconiennes pour juguler la menace".



