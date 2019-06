Propos sur le dialogue national : Bathily rectifie L’OBS «Le Samedi 1er Juin 2019 l’Observateur a titré à la Une “Déclaration sur les concertations nationales : Abdoulaye BATHILY refuse le dialogue. “

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

L’événement dont la livraison citée de l’Observateur a pris prétexte est la cérémonie de dédicace de l’excellent ouvrage biographique de Hamidou Hanne consacré à Amadou Mahtar Mbow.



Avec talent, ce jeune écrivain plein de promesses décrit le parcours exceptionnel et exemplaire à tous égards de Amadou Mahtar Mbow, une admirable leçon de vie source d’inspiration pour la jeune génération au Sénégal, en Afrique et dans le monde.



Après la présentation de l’auteur et suivie du témoignage de la famille Mbow, des personnalités nationales et internationales de l’assistance et moi même avons pris la parole pour remercier les Éditions Vives Voix d’avoir gratifié les lecteurs de ce travail remarquable et magnifié l’œuvre de Amadou Mahtar Mbow.Entre autres tous ont souligné son initiative à l’UNESCO en faveur d’un Nouvel ordre Mondial de l’information et de la communication, l’Education et la culture universelles et sur le plan national la présidence des Assises Nationales et de la commission Nationale de Réforme des Institutions qui par la méthodologie participative et le caractère novateur consensuel de leurs conclusions demeurent à ce jour une référence pertinente pour notre pays etc .



On s’attendait à ce que la Une d’un compte rendu sur cette cérémonie porte sur Ahmadou Mahtar Mbow et non sur des questions de diversion posées en marge de l’événement.



En effet des reporters présents m’ont posé avec insistence des questions hors sujet comme “le dialogue national “ , “ le pétrole et le gaz au Sénégal “ ... auxquelles je n’ ai pas répondu non pour les “esquiver “ mais parce je les ai considérées comme de la diversion destinée à banaliser le travail de Hamidou Hanne et occulter la valeur exemplaire du parcours de Ahmadou Mahtar Mbow.



Pour le reste, en ce qui me concerne, je n’ai pas manqué d’occasions en cinquante ans et plus d’engagement politique et social d’exprimer avec courage mes opinions sans renier les principes et valeurs qui m’ont toujours guidé.

Puisse, Mr le Directeur de Publications de l’Observateur, cette mise au point servir à votre rédaction...



Avec mes sentiments cordiaux.

Professeur Abdoulaye BATHILY

Dakar le 2 Juin 2019»



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos