Protection sociale: Macky Sall gâte les retraités, ponctionne les travailleurs Le président Macky Sall offre aux personnes du troisième âge un cadeau de fin d’année avec l’augmentation de 10% des pensions de retraite, qu'il va ponctionner chez les travailleurs.

En effet, en marge de la 3e conférence sur la protection sociale qu’il présidait ce matin au centre international de Conférences Abdou Diouf (Cicad), le Président Macky Sall a demandé aux administrateurs de l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) d’étudier la faisabilité d’une augmentation de 10 % des pensions de retraite.



Ce, d’ici au 31 décembre 2021, insiste-t-il. « Les retraités, vous avez demandé une augmentation, ce que je peux comprendre, ce que j’ai compris. Je voudrais demander au président du conseil d’administration de l’IPRES, au directeur général et à l’ensemble des administrateurs d’étudier la faisabilité, d’ici au 31 décembre, d’une augmentation de 10 % », a déclaré le Chef de l’Etat.



D’après le président Macky Sall, les pensions de retraite à l’IPRES ont augmenté de 40 % de 2012 à aujourd’hui.



Ponction sur les travailleurs



"On ne peut pas avoir une retraite décente sans cotiser de manière décente", a lancé le Président de la République, Macky Sall. Ceci à l'encontre des travailleurs qui sont encore en activité. "Ceux qui sont là vont cotiser pour les retraités et ceux qui vont venir le feront pour vous".



