Espagne : Un Sénégalais recherché par la Police pour viol

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

La police espagnole est aux trousses d'un Sénégalais. D’après Les Échos, l’homme activement recherché est poursuivi pour viol sur une touriste de nationalité mexicaine.



.

La victime a rencontré le Sénégalais qui logeait dans un hôtel. Après un dîner dans un bar de la Plaza Del Rey, il l'invite sans succès dans sa chambre. C’est ainsi qu’il commence à l'embrasser.



Mais, la victime a refusé d'aller plus loin. Suite à cette séquence, le Sénégalais a forcé sa main. Alors, elle commencé à crier. Et, les gens ont accouru, il a pris fuite.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos