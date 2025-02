Publication de la liste des médias conformes aux dispositions du Code de la presse (M. Habibou Dia) Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 19:53 | | 0 commentaire(s)| Le ministère de la Communication a publié la liste des médias en règle avec les exigences du Code de la presse. M. Habibou Dia, Directeur de la Communication, revient sur le processus de mise en conformité. Un point détaillé sera présenté dans le journal télévisé et radio, ainsi qu’un post dédié sur les réseaux sociaux.

















📢 Merci pour votre soutien !



Nous remercions tous ceux qui se sont inquiétés pour le Groupe Leral TV, Leral.net et Leral FM. Selon le ministre, nous sommes pleinement conformes au Code de la presse sénégalaise.



Rassurez-vous, nous restons engagés et poursuivons notre mission avec détermination.



Un immense merci à nos partenaires et amis, pour leur confiance et leur soutien indéfectible. 💙💪🏽



#Leral #Merci #Confiance #Engagement

