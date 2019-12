Publicité de produits de dépigmentation: Le CNRA met en garde SenTV, la TFM et Zik FM

Le Régulateur de l’audiovisuel sénégalais (CNRA) est passé à l’acte après constat de la persistance dans la transmission de contenus, portant publicité de produits de dépigmentation.



Le CNRA précise à travers un communiqué que la SenTV, la TFM et Zik FM sont restées sur leur logique commerciale. Alors que des éditeurs avaient, de leur propre chef, pris langue avec l'Institution pour obtenir des dérogations, en invoquant des contrats passés avec des annonceurs.



Mais, l’argument, constate-t-on, n’a pas prospéré. Puisque, le Régulateur s’était opposé aux contrevenants, tout en soutenant que l’inviolabilité de la Loi était au-dessus des engagements entre privés.



Sous ce registre, la 2STV s'est distinguée par une attitude conforme, en se pliant à l’injonction du Régulateur, fait-on remarquer.

