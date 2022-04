Qatar-Équateur en match d'ouverture le 21 novembre prochain Le premier match de la Coupe du monde au Qatar, opposera le pays hôte à l'Équateur, le 21 novembre prochain. Ils sont respectivement, la première et la deuxième équipe nationale du groupe A.



Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|

Le premier match de la Coupe du monde au Qatar aura lieu le 21 novembre et opposera le pays hôte, le Qatar, à l'Équateur. Les deux sélections nationales ont été placées dans le groupe A, respectivement en première et deuxième position. Leurs autres adversaires du groupe sont le Sénégal et les Pays-Bas. Les Néerlandais sont les favoris.



Le choc entre les Qataris et les Équatoriens ouvrira le bal d'un tournoi, dont les participants ne sont pas encore tous connus. Plusieurs groupes sont encore en attente de barrages, comme celui de Gareth Bale et du Pays de Galles, qui devront attendre le mois de juin pour savoir qui ils devront battre pour accéder à ce grand tournoi.

